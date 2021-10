Nieuw-Zeeland breidt vaccinatieverplichting voor werknemers uit

Eerder werd al beslist dat mensen die werkzaam zijn binnen de zorg of het onderwijs zich verplicht moeten laten vaccineren. Nu geldt de regel ook voor werknemers die in nauw contact staan met klanten. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is de maatregel niet te streng. “Het betekent dat het personeel en de klanten gelijk worden behandeld en het zal een grote rol spelen in het inperken van de virusverspreiding op de meest risicovolle plaatsen, aangezien het ook de kans verkleint dat het virus in de bedrijven binnen raakt”, aldus Ardern.