Nieuw-Zeeland betreurt eerste coronadode in zes maanden

EU werkt aan gezamenlij­ke vertegen­woor­di­ging in Kaboel voor contacten met Taliban

3 september De Europese Unie wil een gezamenlijke vertegenwoordiging opzetten in Kaboel om contacten te onderhouden met de Taliban. Van erkenning van het nieuwe bewind in Afghanistan is voorlopig geen sprake, maar onder vijf voorwaarden wil de EU wel met de Taliban praten.