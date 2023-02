Nieuw verdacht overlijden in entourage Poetin: topvrouw van Defensie sterft na val uit raam

Opnieuw is een vertrouwenspersoon van de Russische president Vladimir Poetin in mysterieuze omstandigheden overleden. Marina Jankina, een topvrouw binnen Defensie, viel in Sint-Petersburg vanop grote hoogte uit het raam van een flatgebouw. Het officiële onderzoek moet nog starten, maar de autoriteiten wijzen - zoals wel vaker in dit soort verdachte zaken - snel in de richting van zelfmoord.

Jankina (58) was een sleutelfiguur in de financiering van de oorlog. Kort voor de invasie startte, eiste ze nog excuses van al diegenen die beweerden dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. De strategen in Londen en Washington speelden in haar ogen een “angstaanjagend politiek spelletje”.

Een toevallige voorbijganger vond haar lichaam woensdagochtend op straat. Het is voorlopig niet duidelijk of Jankina in het appartement op de zestiende verdieping woonde of enkel werkte. De politie zou naast de nodige documenten ook enkele persoonlijke bezittingen van haar teruggevonden hebben.

“Telefoontje naar ex-man”

Volgens het Russische nieuwskanaal ‘Mash’ had Jankina net voor haar dood nog met haar ex-man gebeld. Ze zou hem verteld hebben wat ze van plan was en gevraagd hebben de politie te bellen. “Haar beweegreden om zelfmoord te plegen, is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens de laatste gegevens had ze gezondheidsproblemen”, klinkt het.

Anton Gerashchenko, een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, vernoemde haar dood op Twitter. “Marina Jankina, het hoofd van het financiële departement van het Russische ministerie van Defensie, is dood teruggevonden. Ze is uit een raam gevallen. In het voorbije jaar zijn wel vaker Russische topfiguren om het leven gekomen.”

Depressie

Vorige maandag nog werd Vladimir Makarov dood teruggevonden in zijn woning. Volgens de politie had de 72-jarige politiegeneraal zichzelf van het leven beroofd. Hij zou depressief geworden zijn nadat Poetin hem enkele weken eerder ontslagen had. “Hij wist niet meer wat hij met zichzelf moest aanvangen”, getuigden familieleden bij staatsmedia.

Vorige zomer stierven generaal-majoors Yevgeny Lobachev (76) en Lev Sotskov (90) na schijnbare wanhoopsdaden. Eind november werd Vadim Boyko, een 44-jarige kolonel die mee instond voor Poetins mobilisatie, dood teruggevonden met schotwonden. Zijn weduwe zei achteraf dat haar man zichzelf had “geëxecuteerd” omdat hij de “zondebok” was voor de vele problemen rond de chaotische mobilisatie.

Zakenmannen

Ook heel wat Russische zakenmannen kwamen in tragische, maar tegelijk verdachte omstandigheden om het leven. Een greep uit het ruime aanbod: multimiljonair Pavel Antov en Lukoil-topman Ravil Maganov tuimelden op hun beurt uit een raam, nadat ze stevige kritiek geuit hadden op de invasie.De Russische vastgoedtycoon Dmitry Zelenov viel dan weer van de trap. Naar verluidt was hij tijdens een etentje met vrienden aan de Franse Côte d’Azur “onwel” geworden. Een paddenvergiftiging zou miljardair Alexander Subbotin fataal geworden zijn.

Ook enkele ‘familiedrama’s’ zijn omgeven door mysterie. Zo zou gewezen Kremlin-medewerker Vladislav Avajev zelfmoord gepleegd hebben, nadat hij eerst zijn vrouw en dochter vermoord had. Volgens de officiële versie was hij jaloers geworden omdat” zijn vrouw zwanger geworden was van hun chauffeur”, maar er wordt ook beweerd dat hij te veel (financiële) geheimen van de elite wist.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.