Nieuw ‘vaccinatie-dashboard’ laat zien hoe ver andere lidstaten staan in vaccinatiecampagne

Negen Franse jongeren in beschuldi­ging gesteld voor zinloos geweld op 15-jarige Yuriy

31 januari Er loopt in Frankrijk een onderzoek tegen negen jongeren omdat ze midden januari een andere jongen zouden hebben aangevallen. De beelden van de aanval werden later verspreid op sociale media. Het slachtoffer, de 15-jarige Yuriy, werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. De zaak zorgt voor veel ophef in Frankrijk.