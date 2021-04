Nieuw triest record van liefst 349.691 besmettingen op één dag in India, nog steeds zuurstoftekorten

De afgelopen 24 uur kwamen in het land 2.767 mensen om het leven door Covid-19, wat het de dodelijkste dag maakt sinds het begin van de pandemie, blijkt uit gegevens van het Indiase federale ministerie van Volksgezondheid.



In India kwamen in totaal tot nu toe 192.311 mensen om door de gevolgen van Covid-19. Het is al de vierde dag op rij dat het land meer dan 300.000 besmettingen en meer dan 2.000 sterfgevallen optekent.

Noodkreten

De Indiase gezondheidszorg kreunt onder de druk. Mensen hebben amper toegang tot een ziekenhuisbed, medicijnen en andere noodzakelijke hulp. Hun noodkreten staan overal op sociale media. Vele ziekenhuizen sturen noodoproepen uit, vanwege hun tekorten aan medische zuurstof.

De situatie lijkt niet snel te verbeteren, ook nadat de regering een reeks maatregelen had getroffen om de bevoorrading te verbeteren. In een ziekenhuis in Jaipur zijn zo 25 mensen omgekomen, door een te lage zuurstofdruk. Nog eens 12 patiënten stierven in gelijkaardige omstandigheden in de staten Punjab en Madhya Pradesh.

Volledig scherm Massacrematie in New Delhi. © AP

Zwaar getroffen

Met 16,9 miljoen besmettingen is India na de Verenigde Staten wereldwijd het zwaarst getroffen land. Volgens experten is dat te wijten aan de bevolking die de maatregelen niet naleeft en aan de aanwezigheid van meer besmettelijke varianten van het virus. De bevolkingsdichtheid in India is ook hoog.

In de afgelopen week werden in totaal meer dan 2 miljoen nieuwe infecties gerapporteerd in het land. Dat is volgens persbureau AFP een stijging van 58 procent ten opzichte van een week eerder. Volgens premier Narendra Modi is zijn land opgeschud door een “storm” aan besmettingen met het coronavirus. “We waren zelfverzekerd en hadden veel moed nadat we met succes de eerste golf hadden afgehandeld. Maar deze storm heeft de natie opgeschud”, zei hij in een radiotoespraak.

Volledig scherm Een patiënt krijgt zuurstof toegediend in New Delhi. © AP

Laks

Volgens critici waren de autoriteiten onvoldoende voorbereid op de tweede golf en werd onvoldoende aan de toekomst gedacht toen het dagelijkse aantal besmettingen in februari meermaals onder de 10.000 dook. Er werden grote religieuze en politieke bijeenkomsten gehouden.

Het virus verspreidt zich nu in hoog tempo met overbelaste ziekenhuizen tot gevolg. Modi zei dat de regering er alles aan doet om de staten te steunen in de strijd tegen Covid-19. Er worden sinds deze week militaire vliegtuigen en treinen ingezet om medische zuurstof naar de ziekenhuizen in zwaar getroffen gebieden te sturen. Een daarvan is New Delhi.

Daar is het tekort aan zuurstof op sommige plaatsen zo groot dat coronapatiënten nu gratis korte zuurstofsessies krijgen met gedeelde tanks aan plaatselijke Gurdwara’s (Sikh-tempels, red.), in afwachting van een opname in het ziekenhuis. Ze arriveren te voet en in auto’s, wanhopig voor even wat extra zuurstof.

Volledig scherm Een patiënt krijgt zuurstof in een auto aan een Gurdwara in New Delhi. © AP

De hoofdstad met 20 miljoen inwoners is afgelopen maandag in een zevendaagse lockdown gegaan. Die maatregel is zondag met een week verlengd. Volgens de lokale autoriteiten gaat de “verwoesting door het virus” door en is iedereen om die reden voorstander van de verlenging. De lockdown wordt daar “het laatste wapen tegen het coronavirus” genoemd.

Op meer plekken in het land zijn lockdowns, avondklokken en andere strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volledig scherm Mensen staan aan te schuiven voor zuurstofhulp aan een Gurdwara in Ghaziabad. © REUTERS

Aartsrivaal Pakistan bood India medische voorraden aan, na een recente dooi in de relaties tussen de twee buurlanden die kernwapens in hun arsenaal hebben.

"Als een teken van solidariteit met de bevolking van India in de nasleep van de huidige golf van Covid-19, wil Pakistan steun aan India aanbieden, waaronder beademingstoestellen", aldus het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Het ministerie vroeg de Indiase autoriteiten om te helpen bij de coördinatie van de levering. India reageerde nog niet op het Pakistaanse aanbod.

Volledig scherm Een vrouw krijgt zuurstof in een auto in Ghaziabad. © REUTERS