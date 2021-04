Nieuw record van 349.691 besmettingen op één dag in India, nog steeds zuurstoftekorten

De afgelopen 24 uur kwamen in het land 2.767 mensen om het leven door Covid-19, wat het de dodelijkste dag maakt sinds het begin van de pandemie, blijkt uit gegevens van het Indiase federale ministerie van Volksgezondheid. In India kwamen in totaal 192.311 mensen om door de gevolgen van Covid-19. Het is al de vierde dag op rij dat India meer dan 300.000 besmettingen en meer dan 2.000 sterfgevallen optekent.

De Indiase gezondheidszorg kreunt onder de druk. Mensen hebben amper toegang tot een ziekenhuisbed, medicijnen en andere noodzakelijke hulp. Hun noodkreten staan overal op sociale media. Vele ziekenhuizen sturen noodoproepen uit, vanwege hun tekorten aan medische zuurstof.

De situatie lijkt niet snel te verbeteren, ook nadat de regering een reeks maatregelen had getroffen om de bevoorrading te verbeteren. In een ziekenhuis in Jaipur zijn zo 25 mensen omgekomen, door een te lage zuurstofdruk. Nog eens 12 patiënten stierven in gelijkaardige omstandigheden in de staten Punjab en Madhya Pradesh.

Volledig scherm Massacrematie in New Delhi, India. © AP

Zwaar getroffen

Met 16,9 miljoen besmettingen is India na de Verenigde Staten wereldwijd het zwaarst getroffen land. Volgens experten is dat te wijten aan de bevolking die de maatregelen niet naleeft en aan de aanwezigheid van meer besmettelijke varianten van het virus.

Aartsrivaal Pakistan bood India medische voorraden aan, na een recente dooi in de relaties tussen de twee buurlanden die kernwapens in hun arsenaal hebben. "Als een teken van solidariteit met de bevolking van India in de nasleep van de huidige golf van Covid-19, wil Pakistan steun aan India aanbieden, waaronder beademingstoestellen", aldus het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Het ministerie vroeg de Indiase autoriteiten om te helpen bij de coördinatie van de levering. India reageerde nog niet op het Pakistaanse aanbod.

Volledig scherm Een patiënt krijgt zuurstof toegediend in New Delhi, India. © AP

Ook Pakistan kampt nog met het virus. Het land registreerde zondag 5.611 nieuwe besmettingen en 118 coronadoden. Tot dusver staat de teller in het land op 795.627 besmettingen en 17.117 doden.

De betrekkingen tussen beide landen, die oorlogen uitgevochten hebben over de omstreden Kasjmir-vallei, raakten sterk bekoeld nadat India de grondwettelijke autonomie van het Indiase deel van Kasjmir had ingetrokken in 2019. In februari raakten de twee landen het eens over een staakt-het-vuren in de omstreden regio. Er waren ook berichten dat de buurlanden geheime gesprekken hadden aangeknoopt.