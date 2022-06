Nieuw rapport: “Honderden Russische soldaten weigerden te vechten in Oekraïne”

President Biden in opiniestuk: “Hoezeer ik het ook oneens ben met Poetin, de VS zullen zijn aftreding niet proberen te bewerkstel­li­gen”

In een opiniestuk in The New York Times doet de Amerikaanse president Joe Biden uit de doeken dat de Verenigde Staten nieuwe geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne zullen leveren. Daarnaast verzekert hij het Amerikaanse volk dat de VS “niet streven naar een oorlog met Rusland”. Ook opvallend: hij wil de aftreding van de Russische president Vladimir Poetin “niet bewerkstelligen”. In het verleden zei Biden nochtans dat Poetin “niet aan de macht kan blijven”.

1 juni