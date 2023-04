Nieuw rapport benadrukt wapenproblematiek in VS: 1 op 5 volwassenen heeft familielid dat overleed door vuurwapen

De meeste families in de Verenigde Staten zijn al eens getroffen door een incident met een vuurwapen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Amerikaanse ngo Kaiser Family Foundation (KFF) waar 1.300 mensen aan deelnamen. De cijfers zijn schokkend: één op vijf volwassenen heeft een familielid dat is gedood door een wapen (inclusief moord en zelfmoord), één op de zes is al eens getuige geweest van een schietpartij.

Het rapport komt een dag nadat er opnieuw een dodelijke schietpartij heeft plaatsgevonden in de VS. Schietpartijen zijn de voorbije jaren toegenomen en ook dit jaar stijgt het aantal aan een recordtempo. In 2023 hebben er al minstens 146 schietincidenten plaatsgevonden, waarbij meer dan tweehonderd doden en gewonden vielen. Dat meldt Gun Violence Archive, een Amerikaanse non-profitorganisatie die elke schietpartij in de VS catalogiseert.

Ongeveer de helft van alle doden door vuurwapens zijn zelfmoorden, blijkt uit federale gegevens. Het aantal zelfmoorden is eveneens gestegen, na een jarenlange daling.

KIJK. Gisteren vond er opnieuw een dodelijke schietpartij plaats in de VS

Wapenepidemie

De wapenepidemie wint aan kracht in de VS en is dodelijker dan ooit. Cijfers van de Amerikaanse Centra voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) tonen aan dat er in 2021 bijna 49.000 mensen stierven door vuurwapens, een ongekende stijging van ongeveer 23 procent in twee jaar.

Vuurwapens zorgen ook voor heel wat ongerustheid onder de Amerikanen. De overgrote meerderheid volwassen in de VS zegt zich soms zorgen te maken dat zij of iemand in hun familie het slachtoffer wordt van wapengeweld. Bijna een kwart van de ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zegt zich dagelijks of bijna dagelijks zorgen te maken. Die bezorgdheid is gegrond, want vuurwapens zijn de belangrijkste doodsoorzaak onder kinderen en tieners in de VS. In 2020 kwamen er zelfs meer kinderen te overlijden als gevolg van een vuurwapenincident dan door een verkeersongeval. In geen enkel ander land staan vuurwapens in de top vier van doodsoorzaken bij kinderen, wordt benadrukt in een andere recente studie van KFF.

Volledig scherm Studenten schreeuwen naar staatswetgevers terwijl ze demonstreren tegen wapengeweld en oproepen tot hervorming van de wapenwetgeving. © via REUTERS

Zwarte volwassen meeste kans om wapengeweld mee te maken

Ook zijn er grote verschillen in wie komt te sterven door vuurwapens. Volgens het KFF-onderzoek lopen zwarte volwassenen meer dan twee keer zoveel kans als witte volwassenen om een dierbare te verliezen door een schietincident en om persoonlijk getuige te zijn van iemand die wordt neergeschoten.

Eén op zes mensen in de zwarte gemeenschap zegt zich helemaal niet veilig te voelen in hun buurt. Van de latino's in de VS zegt ongeveer een derde zich dagelijks of bijna dagelijks zorgen te maken dat een familielid slachtoffer wordt van vuurwapengeweld. Ongeveer één op de vijf zegt dat vuurwapengerelateerde misdrijven, verwondingen en doden een constante bedreiging vormen voor hun lokale gemeenschap.

Preventiemaatregelen

Na elke schietpartij klinkt opnieuw dezelfde kritiek: er ontbreken degelijke preventiemaatregelen. Ongeveer driekwart van de volwassenen die een wapen in huis heeft, zegt zich niet te houden aan de voorschriften voor het houden van een wapen. Zo bewaren ze het niet op een afgesloten plaats en is het wapen geladen, ondanks dat de maatregelen dit verbieden.

Heb je vragen rond zelfdoding? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813, via de chatdienst of via zelfmoord1813.be.