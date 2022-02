Nieuw proces rond moord op Slovaakse journalist wenkt voor opdrachtgever

Zo “ongepland” was Russische veilig­heids­raad: horloges tonen hoe laat het écht was

De Russische veiligheidsraad van maandag waarop de potentiële erkenning van de twee pro-Russische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne besproken werd, was minder “ongepland” dan de Russische president Vladimir Poetin liet uitschijnen. Dat blijkt uit observaties van onafhankelijke media in Rusland. Zij merkten aan de horloges van de deelnemers dat de bijeenkomst helemaal niet doorging op het moment dat het Kremlin ze uitzond.

