Nieuw Nederlands medicijn schakelt malariaparasiet in mug uit

De positieve testresultaten zijn belangrijk: een enkele injectie van het middel zou overdracht van parasieten en daarmee nieuwe malariagevallen gedurende een heel malariaseizoen kunnen voorkomen. Malaria is nu de meest voorkomende doodsoorzaak en ook de meest voorkomende parasitaire ziekte bij reizigers.

“Het bijzondere is dat dit antilichaam eigenlijk buiten het menselijk lichaam werkt”, licht arts-microbioloog Matthew McCall van het Radboudumc toe over het middel. “Na injectie in een mens blijft het antilichaam nog enkele maanden in het bloed. Als een mug deze persoon steekt en bloed opzuigt, zorgt het antilichaam dat de malariaparasiet zich niet kan vermenigvuldigen in de mug. Zo kan de ziekte zich niet verder verspreiden.”

Ontwikkeld in Nijmegen

Het nieuwe medicijn is ontwikkeld door een team van wetenschappers in Nijmegen, een stadje in de buurt van de grens tussen Nederland en Duitsland. Zij voerden een eerste onderzoek uit bij mensen. In totaal kregen 25 gezonde vrijwilligers het middel toegediend en dat bleek veilig en veroorzaakte geen grote bijwerkingen. Vervolgens bepaalden onderzoekers van de Malaria Unit van het Radboudumc het effect in het bloed van vrijwilligers op de overdracht van parasieten naar muggen.

Malaria is met meer dan 200 miljoen gevallen en meer dan 600 duizend doden per jaar één van de belangrijkste infectieziekten van deze tijd. Met name jonge kinderen in Afrika, met een slechte toegang tot gezondheidszorg, lopen risico op de ziekte. De parasieten die deze ziekte veroorzaken, verspreiden zich alleen via muggen van de ene persoon naar de andere. “Het blokkeren van deze zeer efficiënte verspreiding van malaria is van groot belang om de wereldwijde last te verminderen”, aldus het persbericht van het Radboudumc.

