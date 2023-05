Nieuw incident met drones op Russisch grondgebied: "Gebouw oliepijpleiding beschadigd”

Volgens Russische bronnen is er vanmorgen een aanval geweest met twee drones in de regio van Pskov, in het westen van Rusland. Daarbij ontplofte een administratief gebouw dat gelinkt is aan een oliepijpleiding. Dat maakte de regionale gouverneur bekend via Telegram. Het is het zoveelste incident de voorbije dagen op Russisch grondgebied met drones.