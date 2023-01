Nieuw immigratiesysteem zadelt Verenigd Koninkrijk op met tekort van 330.000 arbeiders

Mexico verbiedt roken in de openbare ruimte

In Mexico is het voortaan verboden om te roken in de openbare ruimte. Het is een van de meest strikte anti-rookwetgevingen ter wereld. Bedrijven mogen bovendien niet langer reclame maken voor tabaksproducten. Ze mogen de producten ook niet uitstallen voor de verkoop. Het verbod gaat zondag in.

4:14