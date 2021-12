Nieuw Europees akkoord over recht op werkloosheidsuitkering voor EU-werknemers

Flashback naar 2019. Na drie jaar onderhandelen bereikten de Raad en het Parlement een akkoord over het voorstel van Thyssen. Het ging om een breed pakket van maatregelen, maar in ons land sprong vooral de kwestie van de uitkeringen voor ontslagen buitenlandse werknemers in het oog. Er werd overeengekomen dat Europese werknemers al na één maand werken in een andere lidstaat daar een uitkering zouden kunnen aanvragen.

Het akkoord werd echter verworpen door de Raad. België was één van de landen die tegenstemden, precies wegens de vooropgestelde termijn voor het aanvragen van een uitkering. In ons land geldt een termijn van drie maanden, de toenmalige regering argumenteerde dat het Europees akkoord welvaartstoerisme in de hand zou werken. Thyssen wierp tegen dat het niet zo zwart-wit was dat buitenlanders al na één maand recht zouden hebben op een uitkering. Wel was het zo dat vanaf die ene maand werken rekening gehouden kon worden met de gewerkte periodes in een vorige lidstaat om na te gaan of de persoon in kwestie voldoende gewerkt heeft om recht te hebben op een uitkering.