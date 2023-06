Nieuw dagrecord: meer dan 600 mensen proberen Kanaal over te steken

Meer dan 600 mensen hebben gisteren geprobeerd het Kanaal over te steken. Ze probeerden in boten van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te migreren. Dat is een nieuw dagrecord, melden officiële bronnen maandag aan het Britse persbureau PA.

De Britse autoriteiten hebben zondag 614 migranten geteld die in kleine bootjes het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk overstaken. Het vorige dagrecord dateert van eind april, toen bijna 500 mensen (497 om precies te zijn) de oversteek waagden.

Het totaal voor dit jaar ligt nu al op bijna 8.400, bericht Sky News op basis van voorlopige cijfers. De Britse nieuwszender meldt dat het vorig jaar in dezelfde periode om meer dan 10.000 personen ging. In 2022 staken volgens officiële statistieken 45.755 migranten het Kanaal over, een stijging van 60 procent ten opzichte van 2021. Ruim de helft arriveerde toen in de maanden augustus, september en oktober.

Prioriteit

De Britse regering probeert met alle mogelijke middelen de migranten af te schrikken om naar hun land te migreren. Premier Rishi Sunak heeft het terugdringen van de bootmigratie tot een van zijn prioriteiten gemaakt. Vorige week zei Sunak dat zijn plannen werken, omdat in de eerste vijf maanden van 2023 minder mensen de oversteek hebben gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volledig scherm De Britse premier Rishi Sunak vorige week op een persconferentie rond het stoppen van kleine migrantenbootjes die vanuit Frankrijk naar Engeland varen. © Photo News

Britse verkiezingen

Britse media voorspellen dat migratie ook een van de belangrijkste onderwerpen wordt bij de landelijke verkiezingen komend jaar. Sunak staat daardoor dus politiek onder grote druk om successen te laten zien op dat gebied. Hij heeft het “tegenhouden van de boten” gepresenteerd als een van zijn vijf persoonlijk belangrijkste speerpunten, naast het aanpakken van inflatie en wachtlijsten in de zorg.

De Conservatieve Partij van de premier is al sinds 2010 aan de macht in het Verenigd Koninkrijk. Opeenvolgende regeringen hebben beloofd de migratiecijfers omlaag te krijgen. Migratie was voor veel Britten ook reden om voor de Brexit te stemmen. Sunak moest eind mei erkennen dat hij nog steeds niet tevreden is. “De cijfers zijn te hoog, zo simpel is het”, zei hij toen bij ITV. “Ik wil ze verder omlaag brengen.”

Volledig scherm Sunak op een boot van de grenswacht bij Dover. © via REUTERS

Europees migratieakkoord

De 27 Europese migratieministers zijn intussen vorige week na jarenlang onderhandelen tot een migratieakkoord gekomen. Er komen strengere procedures aan de buitengrenzen van de EU én mensen die op zoek zijn naar asiel worden verspreid over de Unie. Wat betekent het akkoord nu juist voor ons land? Zullen er zo minder asielzoekers naar de EU komen? En is dit akkoord eigenlijk wel definitief? U leest er alles over in dit plusartikel.

KIJK OOK. EU-lidstaten sluiten akkoord over nieuw asiel- en migratiebeleid

KIJK OOK. ‘Historisch’ Europees migratieakkoord: is het werkbaar?