Nieuw Amerikaans beleid in Sub-Sahara-Afrika moet Chinese en Russische invloed in regio verminderen

De Verenigde Staten van Amerika willen de samenwerking met landen in Sub-Sahara-Afrika uitbreiden en de invloed van China en Rusland in de regio verminderen. "De nieuwe Amerikaanse strategie voor Afrika bezuiden de Sahara zal het belang van Afrika voor de nationale veiligheidsbelangen van de VS opnieuw definiëren", zei het Witte Huis. Washington wil onder meer open samenlevingen bevorderen en zo "schadelijke activiteiten van de Volksrepubliek China, Rusland en andere actoren" tegengaan.

"We zullen Afrika helpen om democratische en veiligheidspolitieke voordelen te behalen." Daartoe willen de VS samenwerken met bondgenoten en regionale partners "om de recente golf van autoritarisme en militaire machtsovernames een halt toe te roepen". Een ander aandachtspunt is de bestrijding van de pandemie van het coronavirus en de daarmee samenhangende economische en sociale gevolgen. "Deze uitdagingen worden nog verergerd door problemen met de toeleveringsketen en voedselonzekerheid als gevolg van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne", luidt het voorts.

De nieuwe strategie voorziet ook in meer steun van de VS voor de gevolgen van klimaatverandering voor Afrika bezuiden de Sahara. "Hoewel de regio verantwoordelijk is voor een extreem lage uitstoot per hoofd van de bevolking, zal het enkele van de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering ondervinden. We ondersteunen natuurbehoud, klimaatadaptatie en een rechtvaardige energietransitie.

Oude allianties

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken begon zondag in Zuid-Afrika een bezoek aan de regio. President Joe Biden heeft aangekondigd dat hij op 13-15 december Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders zal uitnodigen voor een top in Washington. Sinds hij anderhalf jaar geleden aantrad, probeert Biden oude allianties nieuw leven in te blazen en nieuwe te smeden. Ook wil hij de invloed van China en Rusland tegengaan.

