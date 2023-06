“Niets zal hen doen stoppen, ik ga naar papa in de hemel”: Lindsay (13) stapt uit het leven na pesterijen op school

FrankrijkIn Frankrijk is heel wat commotie ontstaan na de zelfdoding van een 13-jarig meisje. Lindsay stapte uit het leven nadat ze zwaar gepest werd op school. Op een persconferentie omschreven de moeder en de stiefvader hoe zwaar ze zich in de steek gelaten voelen. Door de schooldirecteur in Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), de politie, Facebook,... Hun advocaat raakte een gevoelige snaar door de brief voor te lezen die Lindsay enkele maanden voor haar wanhoopsdaad geschreven had. “Niets zal hen doen stoppen, ik ga naar papa in de hemel”, klinkt het daarin.

Op 12 mei oordeelde Lindsay dat het genoeg geweest was. De beledigingen die ze dagdagelijks te slikken kreeg - ook via sociale media - moesten stoppen.

Nu de familie op die laatste weken terugblikt, rest er niets anders dan verslagenheid. “Lindsay is zelf met haar klachten naar de directeur gestapt, maar die liet verstaan dat hij voor ‘zulke prullen’ niet lastiggevallen wilde worden”, verklaarde haar moeder Betty. “Op geen enkel moment hebben we hulp gekregen. Ik heb alles geprobeerd, maar iedereen liet ons in de steek.”

Volledig scherm De moeder en de stiefvader van Lindsay gaven een persconferentie om hun ongenoegen te uiten. © AFP

De grootmoeder van Lindsay had zelfs nog een brief naar president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie. “Als iedereen zijn werk gedaan had, zouden we hier nu niet voor jullie moeten zitten om de zaak-Lindsay te bespreken”, stelde de stiefvader van het meisje.

Vier klachten

In totaal diende de familie vier klachten in. De school en de directie zullen zich individueel moeten verantwoorden, net als de agenten die het dossier beheerden. Zij worden ervan beschuldigd geen hulp verleend te hebben aan een persoon in nood. Tot slot wordt ook Facebook geviseerd omdat kwetsende commentaar aan het adres van het meisje online bleef staan.

Toen de advocaat van de familie de afscheidsbrief van Lindsay voorlas, werd het muisstil in de zaal. Hieronder leest u de volledige inhoud.

“Beste ouders, als jullie deze brief lezen, ben ik er niet meer. Het spijt me, maar ik kon niet meer.” “Van ‘s ochtends tot ‘s avonds beledigd, uitgelachen en bedreigd worden... Het is genoeg geweest. Niets zal hen doen stoppen. Ondanks al onze acties blijven ze me viseren.” Volledig scherm Advocaat Pierre Debuisson kreeg de zaal muisstil door de afscheidsbrief van Lindsay voor te lezen. © AFP “Sorry, mama, omdat ik ervoor koos om naar papa in de hemel te gaan (hij was overleden toen ze drie jaar oud was; nvdr). Hopelijk haalt het ook wat uit. De pesters zullen denken dat ze gewonnen hebben en het daar misschien bij laten.” “Zelfs bij de schooldirecteur kon ik niet terecht met mijn verhaal, hij stond duidelijk aan hun zijde. Het enige wat me dan nog restte, was zelf te vertrekken. Let een beetje op Maïlys, mogelijk staat haar nog wat te wachten. En draag zorg voor julliezelf, ik zie jullie graag. Tot ziens.”

Boezemvriendin blijft gepest worden

Maïlys, de beste vriendin van Lindsay, zat in hetzelfde schuitje. Ook zij werd dag in dag uit zwartgemaakt. Sinds het overlijden is zij niet meer naar school geweest. “Het gaat niet goed met haar”, getuigt haar moeder voor de camera van nieuwszender BFM TV. “In september is de miserie voor beide meisjes begonnen. Als ouders raadden we aan om niet te reageren op de provocaties, maar het ging van kwaad naar erger. Ze kregen cola over zich heen gegoten, er werden roddels gelanceerd,... Op TikTok dreigde een van de pesters ermee om mijn dochter in het ziekenhuis te slaan.”

Volledig scherm Voor de moeder van Lindsay werden de emoties te veel. © AFP

Voor Maïlys gaan de treiterijen ook gewoon verder. Zo kreeg ze al de vraag “waarom ze er niet was voor haar vriendin” en werd haar aangeraden “hetzelfde te doen”. Minister van Onderwijs Pap Ndiaye noemde de zelfdoding van de scholiere niet alleen een tragedie voor het hele land, maar ook “een collectief falen”.

Vier minderjarigen werden intussen aangeklaagd voor ‘pesterijen op school, met zelfdoding tot gevolg’. Een meerderjarige moet zich verantwoorden wegens doodsbedreigingen.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

