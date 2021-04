“Niet-religieuze kerk” aangeklaagd voor het verkopen van bleekwater als supermedicijn

Verlies van 14,5 miljoen euro voor pretpark de Efteling in 2020: “Slechtste jaar ooit”

12:07 De Efteling heeft in coronajaar 2020 een verlies gemaakt van 14,5 miljoen euro. Het Nederlandse attractiepark was vorig jaar in totaal veertien weken gesloten. Ook gingen veel overnachtingen in de hotels en vakantieparken van het pretpark niet door.