Niet langer code rood in Bouches-du-Rhône in Frankrijk, maar oranje net als in Var en Alpes-Maritimes

Voor het Franse departement Bouches-du-Rhône, waar in Marseille preventief een wijk werd geëvacueerd, geldt sinds maandag 18 uur niet langer een code rood - de hoogste code - voor noodweer. Die code is bijgepast naar oranje, net als in de Var en Alpes-Maritimes.

"We gaan een ongeziene onweerachtige periode tegemoet", waarschuwde de burgemeester van Marseille, Benoît Payan, vanochtend op BFMTV. Volgens hem was het de eerste keer in twintig jaar dat de stad met een code rood te maken kreeg. In juni 2019 was er wel een code rood voor het departement, voor een hittegolf. Op videobeelden van lokale media is te zien hoe het water na zware regenval door straten stroomt.

In de wijk Saint-Loup moesten mensen die aan de oevers van de Huveaune wonen, hun huizen verlaten voor 14 uur. Zij konden terecht in een sportlokaal. In Marseille viel gedurende één nacht het "equivalent van maanden neerslag", tot 180 mm water volgens Météo-France. De burgemeester van Marseille heeft inwoners opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven. Hij vroeg de Franse premier de stad tot rampgebied uit te roepen om de vergoeding van schade te versoepelen. Scholen gingen dicht en ouders werd verzocht hun kinderen op te halen. Inwoners kregen het dringende advies om weg te blijven van de kust.

Na een staking van een week door de vuilnisophalers, die dit weekend wel weer aan de slag gingen, bleef het afval zich in de straten van de stad opstapelen. Volgens Isabelle Poitou, biologe en directrice van de vereniging MerTerre in Marseille, is de situatie er "catastrofaal", met "afval dat de komende dagen op de stranden en in zee zal spoelen".

Maandagavond geldt nog code oranje voor Bouches-du-Rhône en vijf andere departementen: de Var, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse en de Vaucluse. Ook in de Var en Alpes-Maritime moesten de scholen sluiten. In de regio Brignoles in de Var was maandag omstreeks 18 uur al meer dan 200 mm neerslag gevallen, net als in het oosten van Corsica. Dat zou nog kunnen oplopen tot 250 mm.

In het departement Alpes-Maritimes gaf de prefect de raad aan inwoners om hun werkplaatsen vroeger te verlaten. Een jaar geleden vielen nog tien doden na hevige regenval. In de jongste voorspellingen verwacht Méteo-France nog altijd dat de waarschuwingen gelden tot 22 uur.