Niet langer beperkingen voor Franse homomannen die bloed willen geven

Rusland op weg naar faillisse­ment: vandaag moet het gevaarlij­ke klif ronden

De Russische economie kraakt in haar voegen. Vorige week waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat het niet langer “onwaarschijnlijk” is dat Rusland in gebreke blijft bij het nakomen van zijn schuldverplichtingen. Nu volgt al meteen een grote test. Want Rusland moet tegen vandaag een schijf van 106 miljoen euro aan buitenlandse schulden aflossen in dollars, maar heeft als gevolg van de sancties geen toegang meer tot die munt. Daardoor dreigt het faillissement.

14:04