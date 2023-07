Niet in kampen in Wit-Rusland, niet actief aan het front: VS zien Wagner geen rol van betekenis meer spelen in Oekraïne

De paramilitaire Wagner Groep speelt volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie geen rol van betekenis meer in de oorlog in Oekraïne. Het Pentagon ziet geen “significante” deelname van de huurlingen meer in de Russische gevechtsoperaties sinds Wagner drie weken geleden kortstondig een opmerkelijke muiterij-opstand startte. Sinds die werd afgeblazen met een mysterieuze deal, is de toekomst van Wagner onduidelijk.

De Wagner Groep stond bekend als een zeer gevreesd leger en was verantwoordelijk voor belangrijke Russische doorbraken in Oekraïne, met name bij de felbevochten stad Bachmoet.

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin uitte maanden aan een stuk veel en scherpe kritiek op de Russische legerleiding en was ronduit ziedend omdat hij “te weinig munitie” kreeg, waardoor veel van zijn huurlingen “onnodig sneuvelden” in de oorlog. Eind juni escaleerde de ruzie plots in een opmars van Wagner richting Moskou. De opmars stopte plots na een onduidelijke deal. Maar wat nu met Wagner?

Volledig scherm De Wit-Russische vlag wappert bij lege tenten in een kamp op zo’n 90 kilometer buiten Minsk. Het kamp werd klaargemaakt voor Wagnerstrijders te verwelkomen, maar er zijn nog geen huurlingen verschenen. © ANP / EPA

Lege tentenkampen in Wit-Rusland

Aanvankelijk leek het de bedoeling dat Prigozjin naar Wit-Rusland zou trekken en dat alle Wagnerstrijders die zich niet bij het reguliere Russische leger wilden aansluiten hem zouden volgen, maar in Wit-Rusland is nog geen enkel teken van Wagner vernomen. Opgerichte tentenkampen voor Wagnerstrijders blijven helemaal leeg, er is nog geen huurling verschenen.

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zou wel kortstondig in Wit-Rusland zijn geweest, maar reisde daarna weer terug naar Rusland. Hij heeft zich in geluidsopnames niet heel concreet uitgelaten over de toekomst van zijn leger, maar zei wel dat de Russen in de nabije toekomst weer “nieuwe successen aan het front kunnen verwachten” van de huurlingen. Hij had een paar dagen na de muiterij een ontmoeting met Russisch president Vladimir Poetin en wellicht hoopt hij met zijn troepen weer te kunnen vechten in Oekraïne.

Volledig scherm Archiefbeeld van mei van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin met Wagerhuurlingen in Bachmoet. © AP

Niet of nauwelijks actief

Maar volgens de Amerikanen is Wagner dus op dit ogenblik alvast niet of nauwelijks actief in Oekraïne. De Verenigde Staten denken dat de meerderheid van de Wagnerstrijders zich nog steeds in door Rusland bezette gebieden in Oekraïne bevindt, aldus generaal Pat Ryder van het Pentagon.

Woensdag droeg Wagner massa’s zware wapens, militaire uitrusting en munitie over aan het Russische ministerie van Defensie, liet het Russische leger weten. Het ging onder meer om 2.500 ton munitie en 2.000 exemplaren van militaire apparatuur, waaronder zware wapens als tanks en raketten. Al het militaire materieel zal nu worden onderhouden en “voor het beoogde doel worden gebruikt”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

KIJK. “Poetin ontmoette Prigozjin vijf dagen na Wagneropstand”

Waar Prigozjin juist zit in Rusland, is niet duidelijk. Volgens de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zou hij in Sint-Petersburg zijn. De pro-Kremlin krant ‘Izvestia’ deelde woensdag beelden van een inval door de Russische veiligheidsdiensten (FSB) in Prigozjins eigendommen, waaronder de kantoren van Wagner en zijn paleis in Sint-Petersburg. Tijdens die huiszoekingen werden een aantal vreemde voorwerpen teruggevonden, waaronder pruiken, geweren en goudstaven.

“Wagnergroep bestaat niet”

In de Russische krant ‘Kommerstant’ beschreef Poetin donderdag voor het eerst wat er tijdens de ontmoeting met Prigozjin en 35 Wagnercomandanten na de opstand besproken werd. Poetin zei dat hij zijn gesprekspartners “meerdere opties” heeft aangeboden, waaronder een aanbod om te blijven vechten onder dezelfde commandant, die ‘Sedoy’ (Grijs haar) wordt genoemd. Dat is volgens hem de commandant onder wie Wagner de laatste 16 maanden vocht.

“Ze hadden allemaal op dezelfde plek kunnen samenkomen om verder te dienen", aldus Poetin aan ‘Kommersant’. “Niets zou veranderd zijn voor hen. Ze zouden geleid worden door dezelfde persoon die altijd al hun echte bevelhebber was.”

Volledig scherm Gewapende personen buiten het Wagnercentrum in Sint Petersburg op 24 juni. © Photo News

Op de vraag van een verslaggever van ‘Kommersant’ of Wagner opnieuw zal vechten in Oekraïne als aparte eenheid, reageerde Poetin opvallend: “Wel, Wagner bestaat helemaal niet. We hebben geen wet voor private militaire organisaties.” Volgens Poetin bestaat het huurlingenleger Wagner niet als juridische entiteit; het heeft dus geen wettelijke status en kan geen officiële contracten afsluiten.

“Dit is een aparte kwestie die verband houdt met daadwerkelijke legalisatie. Maar dit is een vraag die in de Doema moet worden besproken”, aldus Poetin. “Het is geen gemakkelijke vraag.”

KIJK. Beelden huiszoeking Prigozjin tonen foto’s van vermommingen