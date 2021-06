Niet iedereen is blij met de wapperende regenbogen in München: “Die vlag moet worden verbrand”

Groot appartemen­ten­com­plex deels ingestort in Miami: minstens één dode, nog 51 mensen vermist

19:29 Zeker één iemand is omgekomen toen een appartementsgebouw vannacht omstreeks 2 uur plaatselijke tijd gedeeltelijk instortte in de buurt van Miami Beach in de Amerikaanse staat Florida. Volgens berichten in de media raakten minstens negen mensen gewond, van wie twee ernstig. De zoektocht naar minstens 51 vermisten onder het puin wordt bemoeilijkt door een storm, meldt CNN.