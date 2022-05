“Niet grappig”: moeder Elon Musk reageert op zijn akelige tweet over "sterven onder mysterieuze omstandigheden”

Elon Musk zorgt weer voor beroering op Twitter met een verwijzing naar zijn mogelijke dood “onder mysterieuze omstandigheden”. Zijn tweet is kwam na een bericht over de Tesla-CEO dat Dmitri Rogozin, het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap, volgens Musk naar Russische media stuurde. De moeder van Musk reageerde al snel op de lugubere boodschap van haar zoon: “Dat is niet grappig”.

“Als ik onder mysterieuze omstandigheden sterf, was het leuk je gekend te hebben”, tweette de CEO van Tesla en SpaceX vanochtend vroeg onze tijd. Net daarvoor had hij een bericht in het Russisch van Dmitri Rogozin, voormalige vice-premier van Rusland en een hondstrouwe bondgenoot van Vladimir Poetin, de wereld ingestuurd, mét ook de vertaling ervan in het Engels.

“Uit de getuigenis van de gevangengenomen commandant van de 36e Mariniersbrigade van de Strijdkrachten van Oekraïne, kolonel Dmitry Kormyankov, blijkt dat de internetterminals van Elon Musks Starlink satellietbedrijf door militaire helikopters aan de militanten van het nazi Azov-bataljon en de Oekraïense soldaten in Marioepol werden geleverd”, schreef Rogozin volgens de vertaling.

“Volgens onze informatie werd de levering van de Starlink-apparatuur uitgevoerd door het Pentagon”, voegde Rogozin eraan toe. “Elon Musk is dus betrokken bij het leveren van militaire communicatieapparatuur aan de fascistische strijdkrachten in Oekraïne. En hiervoor, Elon, zul je als een volwassene ter verantwoording worden geroepen - hoezeer je ook de zot zal uithangen.” Elon Musk leidde de Engelse vertaling in met de quote: “Het woord ‘nazi’ betekent niet wat hij blijkbaar denkt dat het betekent”. En in een volgende tweet had hij het dus over “sterven onder mysterieuze omstandigheden”.

Maye Musk, de moeder van de rijkste man op aarde, vond het “niet grappig” dat haar zoon het over zijn mogelijke dood had en dat tweette ze ook. Daarop reageerde Elon dan weer met: “Sorry, ik zal mijn best doen om in leven te blijven”.

De Russen verwijten Elon Musk dat hij, na de Russische invasie, het internet in Oekraïne in de lucht hield met zijn Starlink-satellieten. Rusland gebruikt het extreemrechtse Azov-bataljon al van in het begin als verantwoording voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin spreekt dan van de “denazificatie” van Oekraïne. Het Azov-bataljon slaagde er in juni 2014 in om de havenstad Marioepol uit de handen van Russische troepen en pro-Russische rebellen te houden. Het gaat om een klein regiment van naar schatting 300 tot 1.200 leden, die sinds 2014 officieel deel uitmaken van de Nationale Garde van Oekraïne. Het is een kleine groep binnen de totaliteit van het Oekraïense leger dat 200.000 man sterk is. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is er veel veranderd sinds de Azov-beweging jaren geleden enkel met vrijwilligers opereerde en is er intussen geen sprake meer van nazisme binnen het regiment.

President Volodymyr Zelensky is bovendien van Joodse afkomst. “Hoe kan een volk dat maar liefst 8 miljoen mensenlevens verloor tijdens de strijd tegen de nazi’s, de nazi’s steunen?”, reageerde hij eerder al op de uitspraken van Poetin.

