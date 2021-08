Niet-gevaccineerde moeder sterft 14 dagen na echtgenoot aan corona, haar laatste wens: "Vaccineer mijn kinderen!”

Goed Gevoel “Help, mijn vriend(in) is een complotden­ker”: zo vermijd je verhitte discussies volgens een conflictbe­mid­de­laar en cultuurso­ci­o­loog

1 mei Ook al meegemaakt dat een goede vriendin, familielid of collega er compleet andere ideeën opna houdt over de coronacrisis? En dat je daardoor in een verhitte discussie belandt? Pijnlijk, en een bron van stress die je kan missen als kiespijn. Een conflictbemiddelaar en cultuursocioloog lichten toe hoe iemand een ‘complotdenker’ wordt en wat je kan doen om onaangename disputen met andersdenkende vrienden of familieleden te vermijden. “Hoe extremer je bent in jouw standpunt, hoe meer de ander uiting zal geven aan exact het tegenovergestelde.”