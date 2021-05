Niemand weet nog hoeveel doden corona maakt in India: officieel al meer dan 300.000, maar waarschijnlijk zeker 1.6 miljoen

Hoeveel doden heeft het coronavirus nu al echt gemaakt in India? Niemand die het nog kan zeggen. Volgens officiële cijfers van het land zou het gaan om ruim 300.000 overlijdens, maar de krant The New York Times berekende samen met experts dat het er in realiteit een pak meer zijn. In een voorzichtige scenario wordt gesproken over 600.000 coronadoden, maar waarschijnlijker is dat het er 1,6 miljoen zijn en mogelijk zelfs 4,2 miljoen.

India zit momenteel in een tweede golf van coronabesmettingen. Die startte half maart en piekte volgens de statistieken zo’n twee weken geleden. Er werden toen enkele dagen na elkaar meer dan 400.000 nieuwe infecties genoteerd. Vandaag zit dat aantal net boven de 200.000, zegt het Indiase ministerie van Volksgezondheid. Met in totaal 27 miljoen bevestigde besmettingen sinds de start van de pandemie, moet het land alleen de VS laten voorgaan. Daar zitten ze op 33 miljoen positieve testen.

Het aantal sterfgevallen door corona piekt doorgaans tien tot veertien dagen na het aantal nieuwe besmettingen en zat het afgelopen etmaal nog altijd op 4.157. Volgens de officiële cijfers zijn nu iets meer dan 300.000 Indiërs overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Alleen de VS en Brazilië doen nog slechter. Maar The New York Times berekende dat de echte toestand er nog een pak slechter uitziet.

Schattingen

Het gaat voor alle duidelijkheid om schattingen van het echte aantal doden, want er wordt in India niet op grote schaal getest, de rapportering laat te wensen over en niet alle potentiële gevallen worden gemeld. Wat wel zeker is: het echte aantal doden ligt fors hoger dan wat gerapporteerd wordt.

De krant liet zich bijstaan door meer dan een dozijn experts. Zij gebruikten onder meer de resultaten van drie grootschalige onderzoeken naar antilichamen die in India werden uitgevoerd en die een beter beeld geven van het aantal besmettingen. Ze extrapoleerden die vervolgens naar de hele bevolking. In hun meest voorzichtige schatting van het echte aantal coronabesmettingen kwamen ze op een aantal dat 15 keer hoger ligt dan het officiële besmettingscijfer. Als werd uitgegaan van een sterftecijfer van 0,15 procent - ook voorzichtig - kwamen ze zo op het dubbele van het officiële aantal coronadoden: 600.000.

Een tweede en meer waarschijnlijk scenario baseert zich op de meest recente studie naar antilichamen in India, die eind januari werd afgerond. Net voor de tweede golf dus. Die gaat uit van een echt aantal besmettingen dat 20 keer hoger ligt dan het officiële cijfer en een sterftecijfer van 0,30 procent, zoals eind vorig jaar in de VS. In dat geval ligt het echte aantal coronadoden meer dan vijf keer hoger dan het officiële aantal: op 1,6 miljoen.

Worstcasescenario

In het derde en meteen ook het worstcasescenario ligt het echte aantal besmettingen 26 keer hoger dan het officiële aantal (om de tweede golf in rekening te brengen) en het sterftecijfer op 0,6 procent (om de enorme druk op het gezondheidssysteem in India te verrekenen, waardoor meer mensen overlijden). Dit scenario houdt rekening met in totaal maar liefst 4,2 miljoen coronadoden.

Stevige cijfers dus, en veel beterschap in de crisis is er voorlopig niet in India. Experts waarschuwen dat het land - dat 1,3 miljard inwoners telt - in de komende maanden zelfs nog te maken kan krijgen met een derde golf. Het land is de grootste vaccinproducent ter wereld, maar vaccineerde zelf nog maar 11 procent van de bevolking deels (152 miljoen mensen) en 3 procent volledig (41 miljoen mensen), volgens cijfers van Our World in Data van 24 mei.

