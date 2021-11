“Niemand houdt van mij! Niemand geeft me eten!”: Brits jongetje (6) sterft na aanhoudende mishandeling

In Engeland nadert een proces rond schrijnende kindermishandeling stilaan de ontknoping. Arthur Labinjo-Hughes (6) werd zodanig mishandeld door zijn vader en stiefmoeder dat hij op 17 juni 2020 het leven liet. Een hersenletsel is hem uiteindelijk fataal geworden. In twee hartverscheurende audiofragmenten is te horen hoe het jongetje huilend tegen zichzelf aan het schreeuwen was. “Niemand houdt van mij! Niemand geeft me eten!”

Arthur stierf uiteindelijk toen hij tijdens een lockdown alleen thuis was met zijn stiefmoeder in het Britse dorp Shirley. Vermoed wordt dat Emma Tustin hem meermaals met zijn hoofd tegen een ‘hard voorwerp’ gekwakt heeft. Het duurde nog twaalf minuten vooraleer ze nadien de hulpdiensten zou bellen. Tegen de operator van dienst verklaarde ze dat Arthur waarschijnlijk van de trap gevallen was. “En nadien bonkte hij nog vijf keer met zijn hoofd tegen de grond.”

De beschuldigingen komen echter niet uit de lucht vallen. Het gerecht heeft sterke vermoedens dat Arthur systematisch mishandeld werd door zijn vader Thomas Hughes en diens nieuwe partner. Zo kreeg hij amper eten of drinken, moest hij tot 14 uur per dag rechtstaan in de gang en werd hij aan de lopende band afgeranseld. Slapen moest hij op de grond doen, zonder matras. En de weinige maaltijden die hij voorgeschoteld kreeg, zaten vol zout. Puur om hem te pesten dus...

130 verwondingen

Tustin geeft toe dat er sprake was van mishandeling, maar zeker niet in de mate die hierboven beschreven staat. De beschuldiging van moord ontkent ze. Hughes wast zijn handen zelfs volledig in onschuld. Vreemd, als u weet dat het lichaam van Arthur in totaal 130 verwondingen vertoonde.

Uit sms-verkeer bleek alvast dat Hughes zijn partner aanmoedigde in de folterpraktijken. “Trek zijn kaak van zijn schouders. Of bind hem vast. Steek een sok in zijn mond en draai er wat touw rond”, klonk het onder meer.

De grootmoeder van Arthur probeerde op een bepaald moment nog alarm te slaan. Ze verwittigde de kinderbescherming, maar de medewerkers die langskwamen merkten niets verdachts op. De blauwe plekken waren volgens hen “het gevolg van het spelen”.

Pijnlijke fragmenten

Het gerecht vond ook meer dan tweehonderd geluidsfragmenten waarop onder meer te horen is hoe de jongen gestraft werd. “Die stuurde ik door naar mijn partner om te bewijzen hoe slecht Arthur zich weer aan het gedragen was”, luidde de uitleg van Tustin.

De jury kreeg twee van die vreselijke audio-opnames te horen. In een clip die 23 seconden duurt, herhaalde Arthur vier keer dat “niemand van me houdt”. Het andere fragment neemt 44 seconden in beslag. “Niemand geeft mij eten”, schreeuwde hij daarin tot zeven keer toe.

Er doken ook camerabeelden op van Arthur, enkele uren voor zijn dood. Daarop is te zien hoe erg hij al toegetakeld was. Het kostte hem door de pijn meer dan twee minuten om recht te staan, zijn dekbed op te tillen en de afstand van twee meter tot de deur af te leggen.

Het proces gaat volgende week verder.