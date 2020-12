Nicholas Christakis, de man die de nieuwe roaring twenties voorspelt: “We hebben nog geluk gehad”

Nicholas Christakis haalde vorige week de wereldpers, met zijn voorspelling dat we – net zoals in de 20ste eeuw – een nieuwe roaring twenties tegemoet gaan. In The Guardian zei hij dat we zoiets gewoonlijk zien na een pandemie. Mensen gaan opnieuw volop op zoek naar sociaal contact. “Wat we zullen zien, is een omkering van de trends die noodgedwongen plaatsvonden tijdens de coronacrisis”, voorspelt hij. “Mensen zullen minder religieus worden, veel investeren in hun sociaal leven, meer geld uitgeven en seksueel losbandiger worden.”