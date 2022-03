Nicaraguaanse oppositieleidster schuldig bevonden aan allerlei misdaden

Christiana Chamorro is vrijdag schuldig bevonden aan de misdaden die haar werden aangewreven door de regering van de Nicaraguaanse president Daniel Ortega. Chamorro was de favoriete oppositiekandidate in de peilingen bij de presidentsverkiezingen van eind vorig jaar, maar ze werd gearresteerd en onder huisarrest geplaatst waardoor ze niet kon deelnemen.