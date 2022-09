Nicaragua zet EU-ambassadeur het land uit

Huidig president Ortega (75) al winnaar nog voor de stembussen in Nicaragua opengaan

In Nicaragua openen om 7 uur lokale tijd de stembussen voor de presidentsverkiezingen. De uitslag belooft weinig verrassingen. Met zijn rivalen in de cel is het zo goed als zeker dat huidig president Daniel Ortega herkozen wordt voor een vierde opeenvolgende termijn. Ortega is al veertien jaar aan de macht.

7 november