Nicaragua trekt nationaliteit in van 94 regeringscritici

Bevreemden­de beelden: rebellen op West-Pa­poea gijzelen Nieuw-Zeelandse piloot en steken vliegtuig in brand

Er zijn beelden opgedoken van een Nieuw-Zeelandse piloot die wordt gegijzeld door een rebellengroep in de afgelegen Papoea-regio van Indonesië. De 37-jarige Phillip Mehrtens wordt omringd door mannen die bewapend zijn met vuurwapens, speren en pijl en boog. Vluchten is voor de 37-jarige Nieuw-Zeelander geen optie want zijn vliegtuig is door de rebellen in brand gestoken.