Ngo's schorten activiteiten in Afghanistan op vanwege werkverbod voor vrouwen

REPORTAGE. Deze Afghanen slapen in Brussel in de vrieskou op straat: “We kruipen met drie in één tentje om toch wat lichaams­warm­te te hebben”

Tientallen vluchtelingen slapen al maanden in tentjes op de brug over het Kanaal in Brussel, ook nu de temperaturen dalen tot -7 graden. “Het is moeilijk te geloven, maar ik was echt geen sukkelaar in Afghanistan”, zegt Takbirullah (25). “Tot de taliban de macht nam.” Na een tocht van 6.800 kilometer is er geen andere optie dan in een tentje op straat slapen, zo dicht mogelijk tegen elkaar aan: “Waarom start men hier een asielprocedure voor ons op als er geen plaats meer is? En nu zeggen ze: ga naar de brug tot wij een andere plaats kunnen bieden.”

14 december