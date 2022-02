Ngo's kritisch over rapport wapenverkoop 2020 van Waalse regering

"Eén van de in het oog springende elementen in dit verslag is het gigantisch bedrag - 1,8 miljard euro - aan uitvoer naar Canada. Het gaat in werkelijkheid om tank- en pantseronderdelen die nadien teruggevonden werden in Saoedi-Arabië. Eens te meer respecteert Wallonië zijn verplichtingen en zijn eigen decreet niet, en levert het gewest wapens aan een land dat zich schuldig maakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten en aan oorlogsmisdaden", stellen Amnesty International (AI), de Coordination nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), de Ligue des Droits humains (LDH) en Vredesactie in een mededeling.

Volgens hen respecteert het Waals Gewest de verplichting niet dat de betrouwbaarheid van de uiteindelijke bestemming van de wapens verzekerd moet worden. De ngo's merken ook op dat de wapenuitvoer naar Mexico in 2020 nagenoeg verdrievoudigd is, terwijl een journalistiek onderzoek heeft uitgewezen dat de Mexicaanse kartels over Waalse wapens beschikken.

Mensenrechtenschendingen

"Het is erg onrustwekkend dat er Waalse wapens uitgevoerd worden naar verschillende landen waar ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd worden. Zo is Egypte de belangrijkste Waalse wapenklant in Afrika (14 miljoen euro in 2020). We verwijzen ook naar Thailand (27,5 miljoen), waar manifestaties gewelddadig werden onderdrukt, en Indonesië (90,5 miljoen), waar de minister van Defensie beschuldigd wordt van inbreuken op de mensenrechten door ontvoering van activisten voor de democratie", aldus nog de ngo's.

De organisaties klagen ook aan dat de Waalse regering het jaarverslag laattijdig heeft overgemaakt aan het parlement, wat voor hen wijst op een ondoorzichtigheid die de regering wil creëren.

Jemen

In het Waals Parlement heeft minister-president Di Rupo steeds verzekerd dat de Waalse regering erover zou waken dat het militair materieel niet gebruikt wordt in de oorlog in Jemen. Wallonië verstrekt geen uitvoervergunningen voor de Saoedische luchtmacht of het ministerie van Defensie. De verleende vergunningen zijn enkel bestemd voor de koninklijke en nationale garde, die het territorium en de infrastructuur van het land beschermen. In maart vorig jaar schortte de Raad van State nog vier wapenuitvoerlicenties van het Waals Gewest aan de Saoedische nationale garde op.

