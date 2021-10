Ngo geeft beelden vrij van folteringen en verkrachtingen in Russische gevangenissen

“Dit is een ongezien lek dat voor heel wat verschrikking doorheen het land zal zorgen. In totaal hebben we meer dan 40 gigabyte aan videobeelden die folteringen tonen”, aldus Vladimir Osechkin, de oprichter van de ngo. Op een van de beelden is te zien hoe een man vastgebonden aan handen en voeten in een bed wordt verkracht met een lange staaf. Een andere man houdt tijdens de feiten een zakdoek voor het gezicht van het slachtoffer om diens geschreeuw te dempen.

Volgens de ngo, die de beelden via Telegram verspreidde, werd de video op 18 februari 2020 gemaakt in een ziekenboeg van de gevangenis van Saratov, gelegen in centraal Rusland. De organisatie zegt nog meer dan duizend andere schokkende video’s in haar bezit te hebben. De beelden zouden afkomstig zijn van een ex-gedetineerde die in Saratov verbleef. “We zijn van plan om de beelden de komende weken op hun beurt publiek te maken”, aldus Osechkin. De Rus richtte Gulagu.net in 2011 op om misbruik van gedetineerden in het land aan de kaak te stellen.

Folterschandalen niet zeldzaam

De Russische autoriteiten kondigden eerder al aan enkele onderzoekers naar Saratov te hebben gestuurd om de “echtheid van de video’s” na te gaan en een onderzoek naar de feiten op te starten. De woordvoerder van het Kremlin, Dimittri Peskov, liet alvast weten dat een ernstige procedure zal worden opgestart als de beelden authentiek blijken te zijn.

Quote Foltering in Russische gevangenis­sen is een acuut probleem. De regering doet niet voldoende om doeltref­fend onderzoek uit te voeren. Tanya Lokshina, Human Rights Watch

In Rusland is er geregeld sprake van folterschandalen, omkoping van cipiers of wandaden tussen gedetineerden. “De Russische autoriteiten zijn hypocriet en doen er alles aan om zich van hun verantwoordelijkheden voor deze folterfabrieken te ontdoen”, verklaart Osechkin. Ook Tanya Lokshina van Human Rights Watch stelt dat “foltering in Russische gevangenissen een acuut probleem is en dat de regering niet voldoende doet om doeltreffend onderzoek uit te voeren”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.