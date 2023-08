NFL-speler claimt dat adoptieouders miljoenen over zijn rug verdienden met kaskraker ‘The Blind Side’

Straalja­ger stort neer tijdens vliegshow in de VS

Bij een vliegshow in de staat Michigan in Verenigde Staten is een straaljager neergestort in de buurt van een appartementencomplex in het stadje Belleville. De piloten konden zichzelf in veiligheid brengen door hun schietstoelen te gebruiken. Er zouden volgens Amerikaanse media geen gewonden zijn gevallen bij het neerstorten van het toestel. Dat melden lokale media.