New York wil schadevergoeding betalen aan driehonderd slachtoffers van politiegeweld

Wat hebben de ‘Black Lives Mat­ter’-protesten in de VS al opgebracht?

Het overlijden van George Floyd heeft wereldwijd heel wat protest aangewakkerd. In de Verenigde Staten zijn in elk van de 50 staten mensen op straat gekomen uit protest tegen racisme en politiegeweld. Ze eisen meer rechtvaardigheid en de hervorming van het politieapparaat in het land. Wat is het resultaat van twee weken betogen in het hele land?