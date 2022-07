New York wil recht op abortus en contraceptie verankeren in de wet: “We kunnen ons niet langer permitteren om risico's te lopen”

Vrouw met baby van dichtbij neergescho­ten op straat in New York

In New York is een vrouw op straat neergeschoten terwijl ze met haar baby aan het wandelen was. De vrouw werd van dichtbij benaderd door een nog onbekende man. Hij schoot haar in het hoofd. De hulpdiensten brachten haar nog naar het ziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. Volgens de burgemeester van New York gaat het niet zomaar om een willekeurige aanval. Hij vermoedt huiselijk geweld, dat zei hij tijdens een persconferentie.

