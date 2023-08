New York wil migranten huisvesten in gevangenis waar Jeffrey Epstein zelfmoord pleegde

Om de enorme druk op de daklozenopvang te verlichten, wil de stad New York ongedocumenteerde migranten gaan huisvesten in een federale gevangenis die is gesloten nadat miljardair Jeffrey Epstein er in 2019 zelfmoord had gepleegd. Dat schrijft het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP).

Het gaat om het Metropolitan Correctional Center (MCC), dat befaamd is vanwege de beruchte gedetineerden die er in het verleden hebben gezeten. Behalve Epstein, die vast zat op grootschalige verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen, is de gevangenis ook het onderkomen geweest van Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als “El Chapo”, Mexico's beruchtste drugsbaron.

Het voorstel werd op 9 augustus naar gouverneur van de staat New York Kathy Hochul gestuurd. De stad zelf kampt al maanden met een enorme toestroom van ongedocumenteerde migranten, die het op allerlei manieren poogt een tijdelijke verblijfplaats te verschaffen. Migranten worden gehuisvest in daklozenopvang en hotels, maar de opvang heeft daar volgens lokale autoriteiten bij lange na niet genoeg capaciteit voor. Volgens AP zijn er sinds vorig jaar ongeveer 100.000 ongedocumenteerden in de stad gearriveerd.

Verplichting

New York kan echter niet om de opvang heen; de stad is wettelijk verplicht iedereen die dat nodig heeft te huisvesten. Burgemeester Eric Adams, een Democraat, heeft daarom de laatste weken en maanden naar creatieve oplossingen gezocht, nadat de daklozenopvang geen plek meer had. De stad heeft speciale tenten opgezet, veldbedden in gymzalen en recreatiecentra geplaatst en hele hotels speciaal voor de opvang gereserveerd.

Het is nog niet duidelijk hoe vergevorderd de pogingen zijn van de stad om de gevangenis te gaan gebruiken. Er ligt nog geen concreet voorstel op de burelen van het Federal Bureau of Prisons, dat in een verklaring zegt dat het "MCC is in ieder geval tijdelijk is gesloten en dat langetermijnplannen voor het MCC in New York nog niet zijn afgerond.”

Vuil en knaagdieren

Voorvechters van migrantenrechten reageren desondanks negatief op het voorstel, schrijft AP. Volgens de New York Immigration Coalition, een belangengroep, zijn bepaalde plekken per definitie ongeschikt als opvang, waaronder het MCC.

“Burgemeester Adams zegt graag dat alle opties op tafel liggen als het om het huisvesten van asielzoekers gaat, maar sommige plaatsen moeten sowieso van tafel af”, zei Murad Awawdeh van die organisatie tegen AP.

Het belangrijkste bezwaar tegen de gevangenis, is dat het gebouw er slecht aan toe is door achterstallig onderhoud. Advocaten klagen volgens AP al jaren dat het er smerig is, wordt geplaagd door insecten en knaagdieren en dat lekkages de structuur van het gebouw ernstig hebben aangetast.

KIJK. Wellicht 63 migranten gestorven voor kust Kaapverdië