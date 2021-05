New York wil inwoners aanzetten tot vaccinatie met gratis loterijbiljet

New Yorkers die zich laten vaccineren, maken kans op 5 miljoen dollar. Met het gloednieuwe ‘Vax & Scratch’-project wil de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo weigerachtige inwoners van zijn staat aanzetten om zich toch te laten inenten tegen Covid-19. Burgers die volgende week hun prikje gaan halen in één van de tien deelnemende vaccinatiecentra, krijgen een loterijbiljet ter waarde van 20 dollar.

De hoofdprijs van de loterij bedraagt 5 miljoen dollar (4,1 miljoen euro), maar daarnaast worden er ook een hele rist prijzen uitgereikt van 20 dollar (16,4 euro). “De kans om iets te winnen met dit initiatief is één op negen”, aldus Cuomo. De ticketjes worden uitgereikt van maandag 24 mei tot en met vrijdag 28 mei in tien massavaccinatiecentra in de staat.

Met het nieuwe project wil de gouverneur iets doen aan de terugvallende vaccinatiecijfers in zijn staat. Tot nu toe hebben 62,2 procent van de inwoners van New York minstens één dosis van het vaccin ontvangen. Maar “er is verontrustend nieuws, het aantal vaccinaties vertraagt dramatisch”, aldus Cuomo.

"Als mensen zeggen: 'Covid is voorbij, ik kreeg geen vaccin, ik hoef er geen'. Dat is niet juist"

Volgens de gouverneur blijkt uit de statistieken dat het aantal vaccinaties de voorbije weken met maar liefst 43 procent terugviel, van een veertiendaagse gemiddelde van meer dan 216.000 dagelijkse prikjes op 12 april tot ongeveer 123.800 op 19 mei.

Volledig scherm Andrew Cuomo, gouverneur van New York. © REUTERS

“Als mensen zeggen: ‘Covid is voorbij, ik kreeg geen vaccin, ik hoef er geen’. Dat is niet juist”, zegt Cuomo. “De regels zijn versoepeld voor mensen die gevaccineerd werden.”

"We moeten waakzaam blijven en elke in aanmerking komende New Yorker helpen om gevaccineerd te worden, zodat we eindelijk dat licht aan het einde van de tunnel kunnen bereiken"

Sinds gisteren mogen gevaccineerde New Yorkers hun mondmaskers in de meeste situaties achterwege laten. Restaurants, winkels, fitnesscentra en veel andere bedrijven mogen weer draaien op volle capaciteit als hun klanten een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen. Een mijlpaal, volgens Cuomo. “399 dagen nadat New York de eerste staat in het land was die mondmaskers verplichtte, moeten volledig gevaccineerde individuen vanaf vandaag hun gezicht op de meeste openbare plaatsen niet langer bedekken”, zei hij in een verklaring. “New York komt terug, en dat is een bewijs van de kracht en het doorzettingsvermogen van New Yorkers die zich verenigden, sterk bleven en als één vochten om dit Covid-monster te verslaan.”

“De stappen die we vandaag nemen, betekenen niet dat Covid officieel naar de geschiedenisboeken wordt verwezen”, aldus de gouverneur. “We moeten waakzaam blijven, de geldende veiligheidsrichtlijnen blijven volgen en elke in aanmerking komende New Yorker helpen om gevaccineerd te worden, zodat we eindelijk dat licht aan het einde van de tunnel kunnen bereiken.”

Volledig scherm Mensen schuiven aan voor een vaccin in New York. © REUTERS

