New York verliest zetel in Amerikaans Congres doordat het 89 inwoners te weinig telt op bevolking van 20 miljoen

In de Verenigde Staten zijn de resultaten van de tienjaarlijkse volkstelling bekendgemaakt, die ook voor een gedeeltelijke herindeling van de zetels in het Huis van Afgevaardigden zorgen. Zo verliest de staat New York een van zijn zetels doordat het amper 89 mensen tekort kwam bij de telling, op een totaalbevolking van meer dan 20 miljoen inwoners.

De bevolkingsaangroei zette zich het voorbije decennium vooral door in het zuiden en westen van de VS. De staat Utah had op het einde van het voorbije decennium zelfs 18,4 procent meer bewoners dan in 2010. De bevolking kromp dan weer vooral in het noord-oosten en in de Midwest. De staat West Virginia in het oosten telde zelfs 3,2 procent minder inwoners, de scherpste daling.

De volkstelling is van groot politiek belang: de 435 zetels van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden worden elke tien jaar verdeeld volgens de bevolking in elke van de 50 staten. Staten met een grotere bevolkingsgroei hebben een hogere kans om er een of meerdere zetels bij te winnen, ten koste van de staten met een lagere groei of zelfs bevolkingsafname.

New York, Illinois, Michigan, Ohio, West Virginia en Pennsylvania verliezen dit jaar een zetel. Ook de grootste staat van het land, Californië, verliest voor de eerste keer in zijn geschiedenis een zetel. Florida, North Carolina, Colorado, Montana en Oregon winnen er één, de tweede grootste staat Texas krijgt er zelfs twee bij.

In sommige staten waren de resultaten bijzonder nipt: volgens het US Census Bureau had New York, de vierde grootste staat van de VS, zijn zetel kunnen behouden als er bij de telling in april vorig jaar niet meer dan 89 inwoners meer waren geweest. In de plaats daarvan had Minnesota dan een zetel moeten afgeven.

Republikeinen

Volgens politieke wetenschappers kunnen de resultaten van de nieuwe volkstelling het de Republikeinen gemakkelijker maken om volgend jaar opnieuw de controle over het Huis van Afgevaardigden te winnen. Het zijn vooral Republikeins gezinde staten als Texas en Florida die er zetels hebben bijgewonnen, ten koste van Democratisch gezinde staten.

331,5 miljoen inwoners

Uit de resultaten blijkt ook dat de groei van de bevolking de laatste tien jaar in de VS beduidend vertraagd is. De VS telden op 1 april 2020 331,5 miljoen inwoners. Dat zijn er wel 7,4 procent meer dan in 2010, maar in het voorgaande decennium nam de Amerikaanse bevolking nog met 9,7 procent toe. Het gaat bovendien om de op één na zwakste bevolkingsaangroei sinds de VS in 1790 systematische volkstellingen begonnen te houden. Enkel tussen 1930 en 1940, tijdens de Great Depression, was de aangroei met 7,3 procent nog zwakker dan tijdens het voorbije decennium.

In het begin van het voorbije decennium kampten de VS nog volop met de naweeën van de financiële crisis. Het geboortecijfer daalde en vele Mexicanen besloten naar hun land terug te keren. In 2017 trad president Donald Trump dan weer aan. Hij zette een rem op de legale immigratie en deed alles om illegale immigratie te bestrijden.

Volledig scherm Mensen op straat in New York. © AP