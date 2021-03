New York Times: “EU exporteerde vorige maand 25 miljoen coronavaccins naar het buitenland”

De Europese Unie heeft in februari 25 miljoen coronavaccins geëxporteerd naar het buitenland. Dat bericht de Amerikaanse krant The New York Times. Nochtans keurde de EU op 1 februari een mechanisme goed waarbij lidstaten de mogelijkheid kregen de uitvoer van vaccins tegen te houden als producenten niet aan hun leveringsverplichtingen in eigen land zouden voldoen. Vorige week hield Italië zo een lading AstraZeneca-vaccins tegen die voor Australië waren bedoeld.

Uit interne documenten die The New York Times kon inkijken blijkt dat de meeste vaccins, meer dan 8 miljoen in totaal, naar het Verenigd Koninkrijk werden verscheept. 3 miljoen vaccins waren bedoeld voor Canada, 2,5 miljoen voor Mexico en 650.000 voor de Verenigde Staten. In totaal werden er vaccins uitgevoerd naar 31 landen buiten het Europese blok.

Binnen de EU zou er al weken een zwaar intern debat aan de gang zijn over de vrijgave van de exportcijfers. Enerzijds kan Europa met de statistieken aantonen dat het niet protectionistisch handelt en het zijn verplichtingen rond het vrije economische verkeer nakomt. Anderzijds lijkt het moeilijk uitlegbaar aan het grote publiek dat er miljoenen vaccins naar het buitenland verscheept worden terwijl de vaccinaties in eigen land maar niet willen opschieten en sommige producenten hun beloofde leveringen keer op keer terugschroeven.

Rel

Vooral het feit dat de overgrote meerderheid van de export bedoeld is voor het Verenigd Koninkrijk, dat pas uit de EU is gestapt en al een mijlenverre vaccinatievoorsprong heeft op de Europese Unie, ligt gevoelig. Gisteren kwam het nog tot een fikse aanvaring tussen het VK en de EU, toen Europees Raadsvoorzitter Charles Michel de Britten ervan had beschuldigd een exportverbod te hebben opgelegd aan de Britse vaccinfabrieken. Brits premier Boris Johnson ontkent dat in alle toonaarden.”

“Ik zou de suggestie van de voorzitter van de Europese Raad als zou het Verenigd Koninkrijk de export van vaccins hebben geblokkeerd, willen corrigeren”, zei hij in het parlement in Londen. “Laat me duidelijk zijn: we hebben voor geen enkel Covid-19-vaccin of vaccinbestanddeel een exportverbod uitgevaardigd. (...) In deze pandemie strijden we samen voor de mondiale volksgezondheid, wij zijn tegen elke vorm van vaccin-nationalisme.”

“Geschokt”

In zijn nieuwsbrief zei Michel gisteren “geschokt” te zijn over precies zulke aantijgingen van vaccin-nationalisme die Europa moet slikken na de invoering van een mechanisme om de export van vaccins te controleren. Hij zette het Europese beleid af tegen dat van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die volgens hem “een totaalverbod ingevoerd (hebben) op de export van vaccins of bestanddelen van vaccins die op hun grondgebied worden geproduceerd”. De VS kennen in de feiten een exportverbod via de Defense Production Act, die de regering meer zeggenschap geeft over de binnenlandse productie van de vaccins.

Een woordvoerder van premier Johnson ontkende gisteren al de aantijgingen. De regering riep de Europese ambassadeur op het matje, maar omdat die zich momenteel niet in Londen bevindt, was het de Europese zaakgelastigde die ontvangen werd. Over de inhoud van dat gesprek raakte niets bekend.

De nieuwsbrief van Michel werd dinsdag in de vroege namiddag verstuurd. ‘s Avonds, na een dag van ontevreden reacties in Londen, suggereerde de Belgische ex-premier op Twitter dat de export ook onrechtstreeks belemmerd kan worden. “Gelukkig indien de Britse reactie tot meer transparantie en verhoogde export naar de EU en derde landen leidt. Er zijn verscheidene manieren om verboden of beperkingen op vaccins/medicijnen op te leggen.”