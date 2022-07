New York roept noodtoestand uit door uitbraak apenpokkenvirus

De uitbraak in de staat is geconcentreerd in New York City, met op vrijdag al meer dan 1.100 gevallen op het totaal van 1.400 gevallen in de staat. In heel de VS zijn volgens de gezondheidsdienst CDC al 5.189 besmettingen bevestigd. Door de noodtoestand uit te roepen, kunnen staatsagentschappen lokale besturen helpen bij hun respons op de uitbraak.