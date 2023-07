New York gebruikt AI-systeem in metrostations om zwartrijders op te sporen

Amerikaan wint jackpot van ruim 1 miljard dollar bij Powerball-loterij

Een Amerikaan heeft in Californië het winnend lot van de Powerball-loterij gewonnen en wint daarmee zo’n 1,08 miljard dollar. Omgerekend is dat zo’n 965.055.600 euro. De trekking is daarmee de zesde grootste in de VS.