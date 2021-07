New York City verplicht coronavaccin- of test voor politieagenten, leerkrachten en andere ambtenaren

De maatregel, die op 13 september ingaat, geldt voor meer dan 300.000 mensen, waaronder politieagenten, brandweerlieden en leraren in de grootste stad van de VS. "Het doel is om te herstellen van de pandemie. Het doel is om mensen te beschermen", verklaarde de Blasio op een persconferentie.



Vorige week had de burgemeester al gewaarschuwd dat duizenden werknemers van openbare ziekenhuizen in New York zich binnenkort tegen Covid zouden moeten laten vaccineren of wekelijks getest zouden moeten worden.