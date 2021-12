New York City schenkt 100 dollar aan inwoners die nog dit jaar boosterprik gaan halen

De burgemeester van New York City, Bill de Blasio, wil inwoners die nog dit jaar hun tweede of derde vaccinatieprik laten zetten 100 dollar (88 euro) geven. “Dit is hét moment. Haal je booster en bescherm je familie en je stad”, klinkt het op Twitter.

New York City deed eerder al eens hetzelfde in augustus - toen delta nog de gevreesde variant van het coronavirus was - voor wie een eerste injectie met een coronavaccin ging halen in een vaccinatiecentrum van de stad. Het geld werd uitgekeerd via prepaid debetkaarten, die per post of e-mail werden verstuurd. De stad moest toen meer dan 8 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) in drie weken tijd ophoesten: meer dan 80.000 New Yorkers hadden zich laten verleiden door de mooie incentive.

De nieuwe financiële aansporing ging dinsdag van start en loopt tot 31 december. Reden is de omikronvariant die ook in de Verenigde Staten aan een steile opmars bezig is en er sinds maandag dominant is. Omikron maakt er nu bijna driekwart van de nieuwe besmettingen uit, volgens cijfers van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention). In de staten New York en New Jersey loopt dat zelfs op tot 92 procent.

In New York City lag de positiviteitsratio vorige week op acht procent, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. In absolute getallen kwamen er de voorbije week dagelijks gemiddeld 9.300 nieuwe gevallen bij in de miljoenenstad, terwijl dat er een week eerder nog 2.300 waren. “En dat zal de komende weken nog blijven stijgen”, waarschuwde de Blasio.

New Yorks burgemeester Bill de Blasio.

Toch beloofde de burgemeester New York City niet meer te zullen dichtgooien. “Dat hebben we gehad en was verschrikkelijk. We kunnen dat niet nog eens doormaken. Geen lockdowns meer, dat zou het leven van de New Yorkers kapotmaken.”

Ook andere Amerikaanse steden werkten al met gelijkaardige incentives om bewoners te laten kiezen voor vaccinatie. In november schonk Chicago aan gezinnen geschenkbonnen van 100 dollar voor het laten vaccineren van hun kinderen tussen 5 en 11 jaar. San Antonio in Texas deed hetzelfde: ouders en voogden kregen een bon van 100 dollar voor de vaccinatie van hun jongste gezinsleden.