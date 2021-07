New York biedt burgers 100 dollar als ze zich laten vaccineren

Frankrijk stuurt niet-gevacci­neer­de kinderen bij een besmetting in de klas van school

16:24 Franse kinderen die niet gevaccineerd zijn, worden vanaf september naar huis gestuurd als er in de klas een coronabesmetting is. Leerlingen die wel gevaccineerd zijn, mogen gewoon blijven. “Dit is vanzelfsprekend een stevige aansporing om zich te laten vaccineren”, benadrukt minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer. Eerder had president Emmanuel Macron ook al gehamerd op het belang van vaccinatie om de pandemie tegen te gaan.