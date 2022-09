Netwerk van honderden nepaccounts en valse nieuwssites probeert Russische propaganda te verspreiden in Europa

Een wijdvertakt Russisch propagandanetwerk probeerde via honderden nepaccounts op sociale media en tientallen nepnieuwswebsites de visie van het Kremlin over Oekraïne te verspreiden, onthulde Meta dinsdag. Het bedrijf, dat eigenaar is van Facebook en Instagram, zei dat het de operatie heeft geïdentificeerd en uitgeschakeld voordat het een groot publiek kon bereiken. Niettemin zei Facebook dat het de grootste en meest complexe Russische propaganda-inspanning was die het heeft gevonden sinds het begin van de invasie.

Bij de operatie waren meer dan 60 websites betrokken die waren gemaakt om legitieme nieuwssites na te bootsen, waaronder de Britse krant The Guardian en het Duitse Der Spiegel. In plaats van het feitelijke nieuws dat door deze verkooppunten werd gemeld, bevatten de valse sites echter links naar Russische propaganda en desinformatie over Oekraïne. Meer dan 1600 valse Facebook-accounts werden gebruikt om de propaganda te verspreiden onder een publiek in Duitsland, Italië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne.

“Video: Valse enscenering in Bucha Onthuld!” beweerde een van de nepnieuwsverhalen, die Oekraïne de schuld gaf van de slachting van honderden Oekraïners in een door de Russen bezette stad. De valse socialmedia-accounts werden gebruikt om links naar nepnieuws en andere pro-Russische posts en video’s te verspreiden op Facebook en Instagram, maar ook op platforms als Telegram en Twitter. Het netwerk was de hele zomer actief.

“Bij een paar gelegenheden werd de inhoud van de operatie versterkt door de officiële Facebook-pagina’s van Russische ambassades in Europa en Azië”, zei David Agranovich, Meta’s directeur van online-dreigingen. “Ik denk dat dit waarschijnlijk de grootste en meest complexe operatie van Russische oorsprong is die we hebben verstoord sinds het begin van de oorlog in Oekraïne eerder dit jaar.”

De activiteiten van het netwerk werden voor het eerst opgemerkt door onderzoeksjournalisten in Duitsland. Toen Meta zijn onderzoek begon, bleek dat veel van de nepaccounts al waren verwijderd door de geautomatiseerde systemen van Facebook. Duizenden mensen volgden de Facebook-pagina’s van het netwerk toen deze eerder dit jaar werden gedeactiveerd.

Zorgvuldig opgebouwd

Onderzoekers zeiden dat ze het netwerk niet direct konden toeschrijven aan de Russische overheid. Maar Agranovich wees op de rol van Russische diplomaten en zei dat de operatie berustte op een aantal geraffineerde tactieken, waaronder het gebruik van meerdere talen en zorgvuldig opgebouwde nepwebsites.

Sinds het begin van de oorlog in februari heeft het Kremlin online desinformatie en complottheorieën gebruikt in een poging de internationale steun voor Oekraïne te verzwakken. Aan de Russische regering gelieerde groepen hebben Oekraïne beschuldigd van het organiseren van aanslagen, de oorlog toegeschreven aan ongegronde beschuldigingen over de ontwikkeling van biowapens door de VS en Oekraïense vluchtelingen afgeschilderd als criminelen en verkrachters.

Sociale media en Europese regeringen hebben geprobeerd de propaganda en desinformatie van het Kremlin in de kiem te smoren, maar Rusland veranderde van tactiek. Een bericht aan de Russische ambassade in Washington, D.C., waarin om een reactie op de recente ontdekking van Meta werd gevraagd, werd niet onmiddellijk beantwoord.

China

Onderzoekers van Meta Platforms Inc., dat is gevestigd in Californië, brachten ook een veel kleiner netwerk aan het licht dat afkomstig was uit China en propaganda probeerde te verspreiden in de VS. De operatie bereikte slechts een klein Amerikaans publiek, waarbij sommige berichten slechts één interactie kregen. De posts maakten ook enkele amateuristische bewegingen waaruit bleek dat ze niet Amerikaans waren, waaronder enkele onhandige fouten in het Engels en een gewoonte om tijdens Chinese werktijden te posten.

Ondanks zijn ineffectiviteit is het netwerk opmerkelijk omdat dit het eerste door Meta geïdentificeerde netwerk is dat zich richt op Amerikanen met politieke boodschappen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van dit jaar. De Chinese berichten steunden niet de ene of de andere partij, maar leken bedoeld om polarisatie aan te wakkeren. “Hoewel het mislukte, is het belangrijk omdat het een nieuwe richting is voor Chinese desinformatieoperaties”, zei Ben Nimmo, die de leiding heeft over de wereldwijde dreigingsinformatie van Meta.