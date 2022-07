Netwerk dat migranten via Wit-Rusland naar EU smokkelde opgerold bij grote politieactie

Bij een gecoördineerde actie van verschillende Europese politiediensten is woensdag een netwerk ontmanteld dat mensen via Wit-Rusland naar de EU smokkelde. Elf mensen werden opgepakt. Dat meldt de Europese politiedienst Europol vrijdag, die de actie heeft gecoördineerd.

De politiediensten hebben woensdag in totaal 28 huiszoekingen uitgevoerd in Duitsland, Polen en Litouwen. In Polen werden tien mensen opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk werd nog een elfde verdachte gearresteerd op basis van een Duits aanhoudingsbevel. Daarnaast vonden in Estland en Litouwen ook controles plaats op voertuigen die via binnenwegen de grens overstaken.

Het onderzoek heeft 99 illegale migrantentransporten aan het licht gebracht, waarbij in totaal 662 mensen over de grens werden gesmokkeld. Elf transporten, met in totaal 60 mensen, werden op de dag van de actie ontdekt.

Lang traject

De organisatie gebruikte Turkije als logistieke hub voor haar activiteiten. Van daaruit werden migranten met toeristenvisa naar Moskou gebracht. Vervolgens werden ze overgebracht naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk of naar Grodno, een stad kort bij de Litouwse en Poolse grens. Voor het overschrijden van de Europese grens werden chauffeurs ingehuurd, die doorgaans de Oekraïense nationaliteit hadden. Uiteindelijk werden de migranten via Polen en Litouwen tot in Duitsland gesmokkeld.

Duur en levensgevaarlijk

De leden van het criminele netwerk waren gevestigd in de landen die langs de smokkelroute lagen. De migranten moesten 10.000 tot 13.000 euro betalen om vanuit het land van herkomst tot in Duitsland te geraken. Het transport gebeurde vaak in levensgevaarlijke omstandigheden.