Netflix ziet stijging in abonnees na aanpak wachtwoord-delen, maar kunnen ze die behouden?

Met deze nieuwe toevoegingen bereikte Netflix een totaal aantal wereldwijde abonnees van 238,4 miljoen aan het einde van juni. Ondanks dit positieve nieuws reageerden investeerders teleurgesteld, wat resulteerde in een daling van 8 procent in de aandelenkoers van Netflix. Deze bezorgdheid lijkt te zijn ontstaan door opmerkingen van het management in een aandeelhoudersbrief, waarin werd gewezen op de “competitieve strijd” te midden van doorlopende stakingen bij zowel de schrijvers- als acteursvakbonden in de Verenigde Staten, die de stroom van entertainment naar streamingdiensten dreigen te verstoren.

Lees ook Gelukkig maar: ondanks de staking in Hollywood komen deze series nog wél uit zoals gepland

Deskundigen suggereren echter dat Netflix, dankzij haar wereldwijde productieactiviteiten, waaronder belangrijke studioruimtes in het Verenigd Koninkrijk, minder vatbaar is voor de gevolgen van deze stakingen dan veel van haar Amerikaanse concurrenten.

Nu is de vraag of Netflix het huidige groeitempo kan blijven vasthouden. Louis Navellier, een groeibelegger, is optimistisch en gelooft dat Netflix nu weer “vast en geladen” is na een woelige periode waarin het vorig jaar 1,2 miljoen abonnees verloor. Jesse Cohen, analist bij Investing.com, daarentegen, is voorzichtiger en verwacht dat een nieuwe vertraging in abonneegroei mogelijk is. “Het zal een uitdaging zijn voor Netflix om dit groeitempo in de toekomst vol te houden,” zei Cohen.

Netflix zelf voorziet echter een vergelijkbare groei in het aantal abonnees voor de komende periode van juli tot september, vergelijkbaar met de groei tussen april en juni van dit jaar. Dit kwartaal duidde de meest opmerkelijke groei aan sinds 2020, een jaar waarin mensen voornamelijk thuisbleven vanwege de pandemie en daardoor een toename van het streamen van content te zien was.

Afbouwen reclamevrij abonnement

Om zich verder aan te passen aan veranderende omstandigheden, heeft Netflix aangekondigd dat het zijn goedkoopste reclamevrije abonnement geleidelijk aan zal afbouwen , een dienst die momenteel 8,90 euro kost in de Verenigde Staten. Deze verschuiving is erop gericht meer mensen te verleiden om over te stappen naar het maandelijkse abonnement van 6,20 euro met reclames, met als doel de advertentie-inkomsten te verhogen. Ook kunnen mensen zich aanmelden voor het standaardmaandabonnement van 14 euro of het premiummaandabonnement van 18 euro.

“Er staat ons nog veel werk te wachten, er zijn veel mogelijkheden,” zei Netflix Co-CEO Greg Peters tijdens een conferentiegesprek. De reeds doorgevoerde prijswijzigingen hebben Netflix geholpen om de omzet in het tweede kwartaal met 3 procent te verhogen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 7,3 miljard euro, alhoewel dit lager was dan de verwachtingen van analisten.

KIJK OOK. Acteursstaking in Hollywood.