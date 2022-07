Netflix verliest weer abonnees, maar aandeel schiet omhoog want afname minder erg dan gevreesd

Vier doden en twee gewonden bij schietpar­tij in winkelcen­trum VS: gewapende voorbijgan­ger schiet schutter dood

In de Amerikaanse plaats Greenwood in de staat Indiana zijn door een schietpartij in een winkelcentrum vier mensen om het leven gekomen en zeker twee mensen gewond geraakt. Onder de doden is ook de schutter, die nadat hij het vuur had geopend werd doodgeschoten door een gewapende voorbijganger.

18 juli