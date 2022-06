Netflix probeert delen van accounts tegen te gaan, maar test in Latijns-Amerika gaat niet van een leien dakje

Midden april kondigde Netflix aan dat voor het eerst in tien jaar het totaal aantal abonnees gedaald is. Daarvoor kreeg het stevige klappen op de beurs. Het is dus zoeken naar manieren om terug te groeien. Eén van de mogelijkheden is paal en perk stellen aan de praktijk van Netflix-accounts delen met mensen waarmee je niet samenwoont. In Peru, Chili en Costa Rica loopt momenteel een test, maar nieuwswebsite Rest of the World meldt dat die niet echt vlot verloopt.

Wie een Netflix-account deelt met vrienden of familie kan het internetbedrijf niet meerekenen als een betalende klant. Dat weegt op de kwartaalcijfers en is dus een doorn in het oog voor Netflix. Daarom hamert het er al jaren op dat een account delen enkel bedoeld is voor wie op hetzelfde adres woont.

Die regel fors afdwingen doet het bedrijf echter niet. Logisch, want het zou veel gebruikers niet zinnen, moest Netflix volledig stoppen met accounts delen buiten je huishouden toe te staan.

Daarom test het nu in kleine Latijns-Amerikaanse landen Peru, Chili en Costa Rica een nieuw systeem uit. Je kan daar aan een account twee personen toevoegen die buiten je huishouden Netflix kunnen blijven gebruiken. Daarvoor dien je bij te betalen, maar het is goedkoper dan het volledige maandelijkse bedrag van een nieuw account.

Volgens Rest of the World loopt de test echter niet zoals het zou moeten. Zo wordt er niet uniform over de mogelijkheid gecommuniceerd naar klanten in die landen.

Ook test Netflix het prijspunt uit, waardoor niet iedereen hetzelfde moet betalen voor de twee extra personen op hun account. Dat stoot consumentenorganisaties voor de borst, omdat het kan gezien worden als willekeurige ongelijke behandeling van klanten.

Het meest opvallende is dan nog dat verschillende mensen aan Rest of the World laten weten dat ze zonder problemen of meldingen hun Netflix-accounts kunnen blijven delen. Aan technologiesite The Verge laat het streamingbedrijf weten dat iedereen in de betrokken landen een mail zou moeten hebben gekregen, maar dat er nu ook stelselmatig meer mensen een melding in de Netflix-app zullen krijgen over het initiatief.

“We zijn blij met de respons tot nu toe”, aldus woordvoerder Kumiko Hidaka. Of Netflix dit systeem ook in België zal uitrollen, is niet geweten, maar voor het zover zou zijn, vallen er dus nog enkele plooien glad te strijken.