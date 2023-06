Netflix-filmcrew aangevallen door haaien tijdens filmen ‘Our Planet II’: “Het was net een scène uit Jaws”

Natuurdocumentairemakers maken de meest adembenemende beelden van onze planeet en de machtige dieren die erop leven. En ze gaan ver voor die haarscherpe shots waarvan wij weggezakt in onze zetel zeggen: “Hoe doen ze het toch?”.



Maar soms gaat het mis. Zo ook tijdens de opnames van de bekende documentaire-reeks ‘Our Planet II’, die net zoals het eerste deel wordt ingesproken door Sir David Attenborough. Een filmcrew werd tijdens opnames in Hawaï aangevallen door tijgerhaaien van 4,5 meter lang, raakt nu bekend.

Vijf dagen zeilen

De haaienaanval gebeurde in de zee rond Laysan, een bijzonder afgelegen eiland bij de noordwestelijke Hawaiiaanse eilanden, op ongeveer 1.600 kilometer van Honolulu. Het Netflix-team moest vijf dagen zeilen voor ze hun locatie bereikten; een plek waar nog nooit eerder iemand heeft gefilmd.

Volledig scherm De haaienaanval gebeurde bij het afgelegen eiland Laysan. Het eiland ligt 1.500 kilometer van de bewoonde wereld, maar wordt overspoeld door menselijk afval. © kos

Reis van 1.000 km voor eetfestijn

De setting: albatroskuikens die zich na vijf maanden volledige afhankelijkheid van hun ouders opmaken om zelf uit te vliegen en zelf hun eten te vinden. Als ze al niet eerst gestikt zijn in een stuk plastic dat hun moeder per ongeluk aanzag voor voedsel, want ondanks dat het eiland Laysan ver weg van de bewoonde wereld ligt, ligt het bezaaid met plastic dat aanspoelt via de oceaan.

De jonge albatroskuikens zijn behoorlijk zwak tijdens hun eerste vlucht naar de zee, en daar komen de tijgerhaaien in het verhaal. Tijgerhaaien die wel meer dan 1.000 kilometer afleggen om heel specifiek hier op de loer te komen liggen, voor dat ene eetfestijn waarbij ze hun buikjes kunnen vullen met jonge pechvogels. Letterlijk.

Onderwaterbeelden

“Het plan was om onderwaterbeelden te maken van de tijgerhaaien die wachten in de ondiepe wateren bij Laysan”, vertelt filmproducent Huw Cordey bij ‘Forbes’. “De eerste dag dat de tijgerhaaien daar waren, stapte de filmcrew in grote opblaasbare boten om de haaien te filmen.” Maar enkele exemplaren waren daar blijkbaar niet mee gediend. “De crew werd aangevallen. Het was net een scène uit ‘Jaws’", vertelt Cordey.

Volledig scherm Beeld van een tijgerhaai die een jonge Albatros pakt. De haaien reizen meer dan 1.000 kilometer om de jonge uitvliegende vogels te pakken. © Our Planet II

“Plots was daar die grote ‘v’ in het water die in alle snelheid op ons afkwam”, getuigt regisseur Toby Nowlan bij ‘Radio Times’. “En toen was er die tijgerhaai, die los op de boot sprong en er enorme gaten in beet. De boot ontplofte.” Hij vervolgt: “We probeerde de haai snel weg te krijgen, maar hij bleef komen. Het was verschrikkelijk. En dat was al de tweede haai die ons die dag aanviel.”

De aanval was zo driest dat het team in volle paniek een noodstop moest maken op het strand, terwijl hun boot genadeloos leegliep. Gelukkig moesten ze maar zo’n 100 meter verder sukkelen voor ze op zand stonden. “Het is duidelijk: ze hebben toen geen onderwaterbeelden kunnen maken”, aldus Cordey.

KIJK. De trailer van ‘Our Planet II’, nu op Netflix, met beelden van tijgerhaaien in actie bij Hawaï

“Extreem ongewoon”

Tijgerhaaien worden doorgaans 3,25 tot 4,25 meter lang, met uitschieters tot 5,5 meter. Ze zijn naast de witte haai en stierhaai een van de weinige soorten die ook gevaarlijk zijn voor mensen.

Regisseur Toby Nowlan noemt het gedrag van de haaien bij Hawaï “extreem ongewoon”. “Deze haaien waren wel ongelofelijk hongerig. Dus er was mogelijk niet gewoon natuurlijk voedsel aanwezig daar. Ze probeerden misschien ook maar gewoon te pakken wat ze konden in het water...”

Het nieuws over het incident volgt slechts een maand nadat ‘Newsweek’ rapporteerde over een groeiende tijgerhaaipopulatie bij Hawaï, na een reeks aanvallen. Hoewel de kans om gebeten te worden door een haai bij Hawaï minder dan één op een miljoen is volgens de Hawaii’s Division of Aquatic Resources, zijn met name tijgerhaaien bijzonder gevaarlijk, omwille van hun grootte en hun ‘willekeurige’ eetgedrag.

Onlangs nog beet een tijgerhaai een jonge Rus dood in de Egyptische badplaats Hurghada. De Egyptische minister van Milieu heeft experts gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijke oorzaken geweest kunnen zijn voor het “abnormale gedrag” van de haai daar.

Grote migraties

Na 934 dagen filmen in 21 landen op 7 continenten staat de nieuwe vierdelige documentairereeks ‘Our Planet II’ sinds woensdag online op Netflix. De focus ligt op het onderzoek naar hoe en waarom dieren over heel de wereld reizen en migreren, vaak over heel lange afstanden.

De filmmakers volgen onder meer buffels in Botswana, walrussen in het poolgebied, Aziatische olifanten in China, mierenlegers in het Amazoneregenwoud, Tawaki-pinguins in Nieuw-Zeeland en dus ook tijgerhaaien in Hawaï. De Britse krant ‘The Guardian’ noemt ‘Our Planet II’ in een recensie “gewoonweg verbazingwekkend”.

Volledig scherm Beeld uit ‘Our Planet II’. © John Haskew/Netflix/PA